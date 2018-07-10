МЭРТ сообщили, куда обращаться, если туроператор нарушил лицензионные условия

В случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, за защитой своих прав можно обращаться с заявлением в Госпродпотребслужбу. Для этого следует предоставить: фото- и видеоматериалы, копию договора на туристическое обслуживание, расчетные квитанции понесенных расходов и т.п.

В случае, если туроператор нарушил лицензионные условия (утверждены постановлением Кабмина), турист имеет право обращаться с заявлением в Минэкономразвития, предоставив подтверждающие документы.

Так, нарушением лицензионных условий считается:

- невыдача туристу: договора на туристическое обслуживание или ваучера, договора обязательного страхования, проездных документов;

- невыдача платежных документов, подтверждающих внесение туристом в кассу туроператора стоимости туристических услуг (фискальный чек, квитанция);

- отсутствие у туроператора своего сайта;

- отсутствие у руководителя туроператора документа об образовании или стаж работы в сфере туризма и др.