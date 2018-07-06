Panama papers. Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы за коррупцию

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен в Пакистане к десяти годам тюрьмы и штрафу в размере $10,6 млн по обвинению в коррупции. Дело было заведено по следам публикации “Панамского досье”.

Вместе с Шарифом судили его дочь Марьям и зятя Сафдара Авана. Марьям получила семь лет тюрьмы, Аван — один год лишения свободы. Дочь Шарифа оштрафована на $2,6 млн.

Наваза Шарифа судили за покупку через офшорные фирмы четырех квартир в Лондоне. Квартиры Шариф оформлял на своих детей. Как выяснил суд, пакистанский политик не имел средств, чтобы купить столь дорогую недвижимость в британской столице.

Бывшего премьера судили заочно. Сейчас он с семьей находится в Лондоне. Осужденные настаивают, что они невиновны, а квартиры куплены законно. Шариф называет свое дело политически мотивированным.

Ранее Шариф говорил, что вернется на родину, чтобы выслушать приговор, но этого не произошло.

Справка Finance.ua:

Наваза Шарифа отстранил от власти Верховный суд Пакистана в июле 2017 года из-за обвинений в коррупции.

Он вступил в должность премьер-министра Пакистана в июне 2013 года. Ранее Шариф руководил правительством в 1990-1993 годах и в 1997-1999 годах.