День финансов, 6 июля: шаг на встречу для трудовых мигрантов в Польше, видеонаблюдение в столице, IKEA все ближе

Пятница, 6 июля. Про заботу об украинцах. На улицах, за рулем, и даже… в Польше

Слежка на улицах. Киевсовет утвердил положение о комплексной системе видеонаблюдения города. Говорят, что эта система будет способствовать предупреждению дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах и в общественных местах.

За пьяное вождение – в тюрьму. Депутаты за. ВРУ проголосовала за более строгое наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Так, в случае аварии виновника лишат свободы на срок от 8 до 10 лет. Минимальный штраф за вождение в нетрезвом состоянии – 10 тысяч гривен. Если водитель во второй раз сядет пьяным за руль, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

“Пешеходка” без киосков. По новым правилам, на пешеходных зонах тротуара не допускается установка дорожного ограждения и опор; рекламных конструкций; временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т.п.); люков и дождеприемников; лестниц ступенек зданий и т.д. По словам заместителя министра регионального развития Льва Парцхаладзе, пешеходные зоны на то и называются “пешеходными”, ибо предназначены для пешеходов.

Схемы, до которых надо добраться. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости навести порядок в лотерейном бизнесе в Украине. “Лотерейный бизнес, который есть сейчас – это не бизнес, на мой взгляд. Это просто теневые схемы и до этого еще надо добраться”, – сообщил Гройсман, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству. По словам Владимира Гройсмана, доходы от этой сферы должны пополнять украинский бюджет.

IKEA. По дороге в Украину? Компания начала набирать сотрудников. Такой вывод можно сделать, исходя из объявления на сайте по поиску работы. Там сказано, что компания IKEA ищет специалистов отдела продаж, логистики, дизайнера интерьера, а также менеджмент для центра поддержки клиентов.

Все для иностранцев. Чиновники Польши делают все, чтобы сократить дефицит рабочей силы в стране. Польское Министерство по вопросам семьи, труда и социальной политики официально опубликовало документ, который освобождает 289 профессий от необходимости проводить исследование рынка труда при трудоустройстве иностранных граждан. Ожидается, что новый порядок позволит польским компаниям ускорить процедуру приема трудовых мигрантов на 2-3 недели.