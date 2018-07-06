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Еженедельно украинские дети получают 100 млн гривен алиментов, - Минюст

Еженедельно украинские дети получают 100 млн гривен алиментов, - Минюст

В Украине дети еженедельно получают 100 миллионов гривен алиментов благодаря действию законодательных инициатив “Чужих детей не бывает”.

Об этом в Twitter сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, сегодня, 6 июля 2018 года, исполняется пять месяцев со дня, когда вступил в действие первый пакет данных инициатив. “За такой незначительный промежуток времени мы достигли действительно впечатляющих результатов: детям выплачено почти 2 миллиарда гривен алиментов по сравнению с выплатой 2,4 миллиарда гривен за весь 2017 год”, – отметил Петренко.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции сообщили, что на сегодня почти 10 тысяч должников по алиментам объявлен в розыск. С 1 января 2018 года-1,9 млрд грн алиментов были взысканы с должников силами госисполнительной службы. Добавим, что согласно новому закону № 8296, принятого Верховной радой во вторник, 3 июля, минимальный размер алиментов увеличивается до прожиточного минимума.

По материалам РБК-Украина
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