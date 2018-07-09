Биткоин-кошелек, созданный 1 июля 2018 года, за неделю вошел в десятку самых крупных держателей биткоинов

Согласно Bitinfocharts, адрес Биткоин-кошелька, который был активирован 1 июля 2018 года, вошел в десятку самых крупных. Адрес кошелька находится на шестой позиции, и хранит в общей сложности 8 594,77 BTC, стоимостью 568 миллионов долларов США.

Первые пять адресов, содержащие наибольшее количество токенов Биткоина, принадлежат криптовалютным биржам, включая Bitfinex, Binance, Bittrex, Bitstamp и Huobi.

На созданный кошелек, о котором идет речь в материале, поступило в общей сложности 8,594.12 BTC с 4 разных адресов.

Огромное количество BTC зашло с адреса, который был создан 25 марта 2018 года, и последняя крупная транзакция была совершена 1 июля 2018 года.

Кошелек содержал 93,947 BTC, из которых чуть больше 85,947.127 BTC были переданы 1 июля 2018 года, что является самой большой транзакцией по указанному адресу.

Перевод не оказал никакого влияния на рынок. Вероятнее всего, адрес принадлежит либо человеку, который переводил BTC c одной своей учетной записи на другую, либо биткоины были приобретены на биржевой платформе, которая была недавно создана, и ее объемы торгов слишком малы, чтобы оказать влияние на рынок.

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Интересен тот факт, что счет стал активным днем после того, как якобы Сатоши Накамото объявил о выпуске двух книг. В книгах будет подробно рассказываться про Биткоин и его важность, и про Сатоши Накамото.