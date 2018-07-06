В Украину за месяц ввезли рекордное количество подержанных автомобилей

Спрос на импортные автомобили с пробегом в июне вырос в 1,9 раза по сравнению с июнем 2017 года. При этом относительно предыдущего месяца (май-2018) спрос увеличился на 14%.

В целом в июне-2018 продажи подержанных автомобилей составили 8,8 тыс. единиц.

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Об этом говорится в сообщении ассоциации Укравтопром.

В июне на первичном рынке легковых автомобилей доля импортируемых машин с пробегом составила почти 58% из 15,3 тыс. поставленных на учет в Украине.

“Это рекордное количество ввезенных автомобилей, бывших в эксплуатации, которые регистрировались в течение одного месяца, и наибольшая доля таких авто на первичном рынке за последние годы”, – говорится в нем.

Наиболее популярными среди ввезенных автомобилей с пробегом в июне были авто марки Volkswagen, которых в течение месяца поставлено на учет 1 353 единицы. Это в три раза больше количества реализованных в июне на украинском рынке новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Renault со счетом 1 280 старых автомобилей, что на 90% превысило июньский объем реализации новых Renault.

У Skoda третье место – 855 автомобилей с пробегом, что на 67% больше, чем июньский итог марки на рынке новых авто.

Четвертая позиция за Ford, 603 автомобиля которого поменяли своих иностранных владельцев на украинских. В первичных регистрациях автомобилей этой марки автомобили с пробегом обошли новые на 86%.

Замыкает пятерку лидеров месяца Nissan – зарегистрировано 495 б/у авто этой марки против 366 новых.

Всего с начала года украинскую регистрацию получили 41,8 тыс. легковых авто с пробегом, ввезенных из других стран, что на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года.