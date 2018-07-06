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Хакеры смогли узнать пароли от компьютера по тепловым отпечаткам на клавиатуре

Хакеры смогли узнать пароли от компьютера по тепловым отпечаткам на клавиатуре

Человеческие пальцы оставляют на клавишах клавиатуры тепловые следы, чем могут пользоваться хакеры и взломать устройство. Об этом пишет издание The Bleeping Computer со ссылкой на исследование ученых из Калифорнийского университета Ирвина.

Хакеры при помощи тепловизора смогут узнать пароль, который пользователь вводил недавно на компьютере. При этом для того, чтобы собрать эти данные, хакерам придется заранее установить тепловизоры в местах использования компьютеров. Издание отмечает, что это можно сделать, но с таким же успехом можно подключиться к камерам наблюдения и посмотреть на пароль.

Недавно компания Google расширила возможности своего браузера Chrome, позволив пользователям проходить авторизацию на сайтах без использования пароля. Chrome — второй в мире браузер, поддерживающий функцию биометрических сенсоров для авторизации после Mozilla, который и внедрил этот стандарт.

В начале апреля эксперты заметили, что Google Chrome сканирует практически все файлы на компьютере на базе Windows, даже файлы в папке «Мои документы». При этом в разделе «Информация» браузера Chrome говорится, что сервис «периодически проверяет ваше устройство на предмет обнаружения потенциально нежелательного программного обеспечения» с января 2017 год

По материалам hightech.fm
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