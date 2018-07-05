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"Газпром" опроверг заявление "Нафтогаза" об аресте акций «Северного потока-2»

"Газпром" опроверг заявление "Нафтогаза" об аресте акций «Северного потока-2»

Заявление “Нафтогаза” о возобновлении судом Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не соответствует действительности.

Как отметили в “Газпроме”, суд только приостановил исключение для этих акций из списка активов, на которые налагаются обеспечительные меры.

“Заявление “Нафтогаза Украины” о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности. По данным “Газпрома”, швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы “Газпрома” в этих компаниях”, — говорится в сообщении.

“Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления “Нафтогаза Украины” об оспаривании действий судебных приставов”, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих ОАО “Газпром”.

По материалам ПРАЙМ
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