Большинство украинцев считает трудовую миграцию катастрофой для страны - опрос

По информации журналистов, большую роль в процессе сохранения работоспособных украинцев в стране должно сыграть государство.

По данным онлайн-опроса, 55% респондентов считают трудовую миграцию катастрофой для Украины.

Из опроса вытекают также процентные преимущества в миграционных настроениях украинцев: более половины опрошенных стремятся трудоустроиться за рубежом.

Большую роль в процессе сохранения работоспособных украинцев в стране должно сыграть государство. Таким образом, сохранение или замещение высокоспециализированных кадров не будет происходить без создания более благоприятных условий как для бизнеса, так и для населения. По меньшей мере – в области налогообложения.

“Это переход от налога на прибыль к налогу на вывод капитала, и это налоги, связанные с фондом оплаты труда… То же самое для работника: если он будет платить меньший налог на доходы, то для него это будет стимул здесь (в Украине – ред.)”, – рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

Еще одним важным фактором является доступ к кредитам, что позволит работникам покупать жилье, а значит, привязать себя к месту работы и проживания. Однако принятие новых актов не будет иметь никакого смысла, пока в Украине не начнут выполнять уже существующие законы.