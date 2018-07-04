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С начала года Минюст взыскал 225 миллионов гривен задолженности по зарплате

С начала года Минюст взыскал 225 миллионов гривен задолженности по зарплате

За 6 месяцев этого года органы Государственной исполнительной службы взыскали с недобросовестных работодателей более 225 миллионов гривен.

Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает пресс-служба Минюста.

“Министерство юстиции уделяет большое внимание вопросу ликвидации задолженностей по выплате заработной платы и другим выплатам, связанными с трудовыми правоотношениями. С начала года нам удалось погасить 225,3 млн гривен задолженности, благодаря чему 17,5 тысячи работников наконец-то получили заработанные ими средства”, – подчеркнула Глущенко.

Заместитель министра напомнила, что со 2 апреля стартовала кампания по взысканию задолженности по зарплате: были созданы региональные штабы и мобильные исполнительные группы Минюста, обнародованы антирейтинги предприятий-должников во всех регионах, разработана технологическая карта для государственных исполнителей относительно работы с должниками, находящимися в процедуре банкротства.

“В результате за 3 месяца работы региональных штабов по взысканию задолженности по зарплате органами Государственной исполнительной службы взыскано с недобросовестных работодателей 130 млн гривен в пользу 9,7 тысяч работников. В среднем за неделю государственные исполнители Минюста взимают с предприятий, которые задолжали своим работникам, около 10 млн гривен”, – отметила Глущенко.

Она добавила, что с начала действия кампании некоторые предприятия успели погасить миллионные долги перед своими работниками. Например, КП “Предприятие коммунальной собственности” погасило задолженность на 14,6 млн гривен в пользу 368 работников, ЧАО “Северодонецкое объединение “Азот” заплатило 12,6 млн гривен в пользу 501 работника, ПАО “Ровноазот” – 4,6 млн гривен в пользу 218 работников.

Замминистра также сообщила, что на данный момент в ТОП-3 должников входят Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой задолженности 74 млн гривен, ПАО “Футбольный клуб “Металлист” с задолженностью свыше 47 млн гривен и ПАО “Запорожьеоблэнерго” с задолженностью 16,9 млн гривен.

По материалам Економічна Правда
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