Анастасия Сварич: в помощь бенефициару. Выбираем банк для бизнеса

В кругах предпринимателей периодически ведутся споры: предложение порождает спрос или спрос рождает предложение? Оставим данное размышление маркетологам! Но с одним можно точно согласиться: обилие предложений усложняет процесс принятия решения.

Особенно, если речь идет о выборе банка для вашего бизнеса.

Выбор банка – процесс не такой простой, как может показаться на первый взгляд. И если вы хотите открыть счет в банке, который:

не требует неснижаемый остаток;

визита бенефициарного собственника в страну банка;

невысокие комиссии по транзакциям;

респектабельный и с историей.

Тут возникает вопрос: а примет ли данный Банк на обслуживание вашу компанию?

Как правило «респектабельные банки», которые имеют историю и входят в крупные группы, требуют неснижаемый остаток в обязательном порядке.

Для того, чтобы подобрать банк для открытия счета, необходимо учитывать ряд факторов, которые влияют на процесс подбора:

юрисдикция компании;

вид деятельности;

обороты (и готовность оставить неснижаемый остаток на счету);

необходимые операционные валюты;

контрагенты (причем стоит учитывать не только юрисдикции, но и банки в которых у ваших контрагентов открыты счета);

резидентность бенефициара (в редких случаях);

готовность лично встретиться с банкиром.

Только проанализировав в комплексе данную информацию, можно подобрать несколько банков, которые будут готовы принять вашу компанию на обслуживание.

Еще на этапе выбора банка ваш юрист должен сообщить о возможных «подводных камнях», которые могут существовать в процедурах предложенных банков.

В некоторых банках это может быть подписание банковских форм всеми связанными лицами и дальнейшее нотариальное заверение и проставление апостиля (что может существенно увеличить стоимость открытия счета).

В некоторых случаях это может быть требование предоставления certificate of incumbency не старше месяца.

А кто-то может не выпускать корпоративных карт, если компания инкорпорирована в определенной юрисдикции.

Кто-то просит перевести не снижаемый остаток до момента рассмотрения кейса комплаенсом.

Отмечу, что в процессе выбора банка можно начинать процесс подготовки документов (минимальный пакет, который является стандартным для всех банков). В минимальный пакет обычно входят:

корпоративные документы;

документы на связанных лиц (директоров, акционеров, распорядителя по счету и бенефициарного собственника);

документы, подтверждающие связь с контрагентами (договоры).

После того, как выбор банка сделан можно дополнить пакет документов в соответствии с требованиями конкретного финучреждения:

сделать перевод документов (если необходимо);

заказать обновленные документы;

заверить имеющиеся документы.

Если вам придется выбирать между банком, который входит в крупную группу и небольшим «бутиковым» банком, то важно помнить, что большой – не значит надежный.

Помните, что существует ряд банковских стандартов, которые были введены специально для того, чтобы можно было оценить финансовое здоровье банка.

Возможно, ваша компания будет чувствовать себя наиболее комфортно, сотрудничая не с «гигантом», а с небольшим банком. Не стоит ограничивать свой выбор предрассудками о ненадежности небольших банков.

Анастасия Сварич, партнер Stron Legal Servies