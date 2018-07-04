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В Беларуси создали первый в мире беспилотный самосвал (фото)

В Беларуси создали первый в мире беспилотный самосвал (фото)

Посол Беларуси в России Игорь Петришенко сообщил о скором выпуске первой в мире беспилотной модели БелАЗа. Новый карьерный самосвал с грузоподъемностью до 130 тонн будет оснащен системой автономного управления.

Об этом сообщает Carsweek, пишет Сегодня.

По словам посла, к производству беспилотных самосвалов-роботов готов белорусский автогигант БелАЗ. Первый беспилотный карьерный самосвал “практически готов” и скоро “выедет в свет”.

Более подробных технических данных о новом самосвале нет. Петришенко добавил, что автомобиль будет построен с совершенно новой концепцией и дизайном, а для навигации будет применяться высокоточная система гепозиционирования GPS/ГЛОНАСС с точностью до нескольких сантиметров.

Помимо спутниковой навигации будут использоваться многочисленные оптические ультразвуковые и лазерные датчики, позволяющие работать системе в условиях плохой видимости и при любых погодных условиях. Новый самосвал поможет минимизировать риски для человека в местах со сложными и неблагоприятными условиями.

По материалам Сегодня
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