По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,261 млн и 35,339 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 32). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,17-26,18 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму более 67,600 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:26,1800 – 1 00026,1700 – 35 00026,1600 – 100 00026,1500 – 10 00026,1500 – 10 00026,1500 – 19 00026,1500 – 3 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1200 – 1 000

26,1400 – 4 000

26,1500 – 1 000

26,1500 – 7 100

26,1500 – 1 100

26,1500 – 9 000

26,1500 – 3 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1874 (предыдущий 26,1312 )

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1424 (предыдущий 26,0890)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.