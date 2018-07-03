По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,261 млн и 35,339 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 32). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,17-26,18 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму более 67,600 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,1800 – 1 000
26,1700 – 35 000
26,1600 – 100 000
26,1500 – 10 000
26,1500 – 10 000
26,1500 – 19 000
26,1500 – 3 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,1200 – 1 000
26,1400 – 4 000
26,1500 – 1 000
26,1500 – 7 100
26,1500 – 1 100
26,1500 – 9 000
26,1500 – 3 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1874 (предыдущий 26,1312 )
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1424 (предыдущий 26,0890)
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.