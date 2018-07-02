Аэропорт Рига внедрит инновационную систему управления движением самолетов

Рижский аэропорт одним из первых в Европе внедрит инновационную систему управления движением самолетов на земле.

Об этом сообщает Dienas Bizness.

Технология “follow the greens” предполагает автоматическое освещение перед самолетом маршрута маневрирования от стоянки до взлетной полосы.

Рулежные дорожки аэропорта на первом этапе реализации проекта будут оборудованы осевыми огнями.

В целом, новая система позволит самолетам в условиях плохой видимости быстрее и безопаснее проехать на стоянку воздушных судов, освободив взлетно-посадочную полосу. А более эффективное и безопасное маневрирование самолета на земле позволит сократить выбросы углекислого газа и потребление энергии.

Общее доступное финансирование для проекта планируется в размере 12,67 млн евро.