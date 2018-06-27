День финансов, 27 июня: стратегия развития ПриватБанка, перенос мобильного номера, цена очистки банковской системы

ТОП-5 заявлений среды, 27 июня.

Заявление 1: Гройсман назвал цену очищения банковской системы Украины. С его слов, очищение банковской системы Украины стоило стране 4,5 миллиарда евро на фоне больших долговых выплат и военных затрат. При этом за период 2014-2017 годов ФГВФЛ выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 млрд гривен возмещения по вкладам.

Заявление 2: Названа дата запуска услуги переноса мобильного номера. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации определила дату запуска услуги по сохранению мобильного номера абонента при смене оператора связи. С начала апреля 2019 года начнутся ее тесты в сетях операторов. А с 1 мая 2019 услугу обещают запустить в коммерческую эксплуатацию.

Заявление 3: Оглашена стратегия развития ПриватБанка до 2022 года. В Стратегии представлены пять ключевых моментов развития банка. Также указано, что к 2022 году в ПриватБанке ожидается 8,4 млрд грн прибыли. Присутствует и девиз «Банк для тех, кто двигается вперед».

Заявление 4: В МИДе назвали условия, при которых Украина согласится на Северный поток-2. Как говорит заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, если российский газопровод “Северный поток-2” будет работать в соответствии с европейским законодательством, его работа не будет вредить транзиту газа через Украину – тогда такой проект может считаться приемлемым.

Заявление 5: В НБУ решили объяснить снижение покупательной способности гривны. По данным регулятора, наибольшее падение покупательной способности гривны пришлось на кризисные периоды, которые сопровождались всплесками девальвации и инфляции. Именно в 1996, 1998-2000, 2004 и 2008 годах гривна потеряла большую часть своей первоначальной покупательской способности.