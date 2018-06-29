В КИУ подсчитали, сколько будет стоить кандидатам победа на выборах

Избирательная кампания на одного кандидата в президенты Украины обойдется примерно в 80-100 млн долларов.

Об этом во время видеоконференции “Президентская гонка на старте: Насколько грязной обещает быть кампания” заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, большинство денег, которые вкладываются в выборы – это теневые средства.

“Мы можем подсчитать, сколько тратит один кандидат на свою избирательную кампанию, исходя из расходов его избирательных фондов. Но они не учитывают оплату труда наблюдателей – 33 тыс. участков по 20 наблюдателей, 66 тысяч умножаем на 2 кампании. Оплата труда членов и председателей комиссий – как правило, политические партии или кандидаты оплачивают их работу, и это далеко не дешево. Оплата труда агитаторов, теневые договоренности относительно размещения политической рекламы. То есть, большинство средств на украинских выборах – это теневые финансовые ресурсы. Поэтому выборы являются чрезвычайно затратными. Мы сейчас уже имеем основание говорить, что для тех кандидатов, которые рассчитывают на реальную победу, кампания обойдется, очевидно, в 80-100 млн грн. возможно, эта сумма будет и больше”, – отметил Кошель.

Председатель КИУ добавил, что эта сумма не учитывает такого фактора, как подкуп избирателей.