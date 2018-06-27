Сын Януковича не смог отсудить 1,5 млрд за банкротство своего банка

Сын экс-президента Александр Янукович окончательно проиграл суд Национальному банку о возмещении убытков его банка.
Верховный суд 20 июня не удовлетворил жалобу Януковича-младшего на решение предыдущих инстанций.
“Коллегия судей считает необходимым оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения – без изменений, поскольку доводы кассационной жалобы выводов суда не опровергают”, – решил суд.
Речь идет о деле по иску сына экс-президента, в котором он просил возместить ему убытки, взыскав с НБУ 1,5 миллиарда гривен.
“Исковое заявление мотивировано тем, что он (Александр Янукович – ред.) является учредителем и владельцем 100% акций публичного акционерного общества “Всеукраинский банк развития”, – говорится в решении.
В 2014 году Нацбанк признал “ВБР” банкротом, а в 2015 году – начал процедуру ликвидации банка.
Это, по мнению Януковича-младшего, лишило его возможности распоряжаться своей собственностью, акциями общества и владеть всеми имущественными правами, которые удостоверяют эти акции.
Кроме того, сын президента-беглеца считает, что “ВБР” был “стабильным банковским учреждением” до принятия решений о банкротстве.
“Размер причиненного ему имущественного вреда составляет 1 567 941 000 грн, который равен рыночной стоимости 100% пакета акций ПАО “Всеукраинский банк развития”, – объясняют в суде иск Януковича.
В 2017 году он обратился в суд с просьбой взыскать с НБУ эту сумму. Однако Печерский райсуд решил, что иск о возмещении вреда был преждевременным, ведь его не лишили права собственности на акции банка, а лишь временно ограничили право управления.
Позже, в марте 2018 года ,такое же решение принял апелляционный суд.
Коллегия Верховного суда 20 июня также решила, что Янукович не подтвердил противоправное поведение НБУ.
В решении указано, что постановление НБУ мотивировано тем, что к Александру Януковичу применены санкции ЕС, и тем, что Нацбанку не сообщили о его подозрении в уклонении от налогов и служебном подлоге.
Постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.