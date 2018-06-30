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Обязательная энергомодернизация школ и детсадов увеличивает минимум на 20% срок эксплуатации зданий

Обязательная энергомодернизация школ и детсадов увеличивает минимум на 20% срок эксплуатации зданий

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вводит обязательное внедрение энергосберегающих технологий и материалов при строительстве или реконструкции общеобразовательных и дошкольных учебных заведений, благодаря чему как минимум на 20% увеличивается срок эксплуатации таких зданий, — следует из соответствующих изменений, которые содержатся в новых ГСН В.2.2-3: 2018 «Здания и сооружения. Учебные заведения» и ГСН В.2.2-4-2018 «Здания и сооружения. Учреждения дошкольного образования».

Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе, тепло и комфорт в школах — одно из главных требований, поэтому в новых ГСН по детсадам и школам «энергоэффективные мероприятия являются одним из обязательных условий при проектировании».

«Дети находятся в теплых помещениях, а, следовательно, меньше болеют. Кроме этого, обязательная энергомодернизация школ и детсадов увеличивает минимум на 20% срок эксплуатации зданий и обновляет их внешний вид. Например, если срок эксплуатации здания школы или детсада составляет около 100 лет, то энергомодернизация продолжает ей жизнь еще на 25 лет», — цитирует замминистра его пресс-служба.

По словам Парцхаладзе, внедрение энергоэффективных мероприятий также позволяет экономить 20-30% средств на энергоресурсы и способствует созданию современных комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях.

По материалам Hubs
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