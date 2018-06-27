Четыре года Соглашению об ассоциации с ЕС: Порошенко озвучил достижения Украины

Сегодня Украина отмечает четвертую годовщину подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которая позволила приблизить страну еще ближе к Европе и выстроить мощное экономическое сотрудничество.

Об этом написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

“27 июня 2014 года я имел высокую честь от имени украинского народа поставить подпись под документом, который определяет будущее нашего государства на десятилетия вперед, за который люди вышли на евромайдан, и под флагом которого состоялась Революция Достоинства. Соглашение об ассоциации стало символом борьбы украинского народа за свою независимость, свой выбор, свое будущее”, – написал он.

По словам президента, это соглашение – путь к прочной демократии, экономическому процветанию и возвращению в европейскую семью.

“Наша задача – довести это дело до конца, обеспечить полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Меня радует, что уже сегодня Соглашение об ассоциации и углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС работают успешно и эффективно. Из года в год мы фиксируем рост практически на треть экспорта украинских товаров и услуг в Европейский Союз. Уже сегодня доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%. Это новый рынок, новые условия, новые требования, но и новые широкие возможности для нашего развития, нашего бизнеса”, – пояснил Порошенко.

Глава государства добавил, что через две недели на саммите Украина – ЕС планирует согласовать дальнейшие пути углубления политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС.