Всемирный банк настоял на тщательной подготовке введения накопительных пенсий

Введение накопительных пенсий должно происходить взвешенно и проводиться на основе тщательных расчетов и подготовительных мероприятий.

Об этом шла речь во время встречи представителей Минсоцполитики со Всемирным банком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

“Стороны выразили единодушную поддержку взвешенному подходу к внедрению таких важных изменений (внедрение второго уровня системы пенсионного обеспечения – обязательного накопительного, – ред.), и поддержали необходимость тщательных расчетов и подготовительных мероприятий”, – отметили в Минсоцполитики.

Также на встрече обсуждались основные элементы и параметры внедрения обязательного накопительного уровня пенсионной системы.

В частности, речь шла о недопущении рисков для солидарного уровня пенсионного обеспечения, как основного источника обеспечения доходов пенсионеров, а также о важности сохранения и использования существующей модели администрирования ЕСВ в процессе сбора взносов на обязательное пенсионное обеспечение.

Напомним, ранее во Всемирном банке заявили, что вводить накопительные пенсии с января 2019 года в Украине рано.