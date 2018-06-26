По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,810 млн и 29,235 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 31). Максимальный курс продажи доллара 30,000 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,14-26,15 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 74 активных заявок по доллару на сумму более 55,045 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,1500 – 10 000
26,1500 – 10 000
26,1500 – 10 000
26,1500 – 35 000
26,1500 – 1 000
26,1500 – 1 000
26,1300 – 800
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,1200 – 20 000
26,1200 – 20 000
26,1200 – 10 000
26,1200 – 20 000
26,1200 – 1 500
26,1200 – 10 000
26,1400 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1539 (предыдущий 26,1485)
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1108 (предыдущий 26,0923)
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.