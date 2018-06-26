По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,810 млн и 29,235 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 31). Максимальный курс продажи доллара 30,000 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,14-26,15 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 74 активных заявок по доллару на сумму более 55,045 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:26,1500 – 10 00026,1500 – 10 00026,1500 – 10 00026,1500 – 35 00026,1500 – 1 00026,1500 – 1 00026,1300 – 800

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1200 – 20 000

26,1200 – 20 000

26,1200 – 10 000

26,1200 – 20 000

26,1200 – 1 500

26,1200 – 10 000

26,1400 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1539 (предыдущий 26,1485)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1108 (предыдущий 26,0923)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.