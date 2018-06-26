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НБУ разрешил органам местного самоуправления размещать облигации на биржах

НБУ разрешил органам местного самоуправления размещать облигации на биржах

Национальный банк Украины (НБУ) предоставляет возможность местным органам власти размещать облигации местных займов на фондовой бирже с использованием расчетов по принципу “поставка ценных бумаг без оплаты”.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Как сообщается, до сих пор положение об осуществлении депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечении осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами Национальным банком Украины, регламентирующее обслуживания депозитарием Национального банка операций по размещению облигаций местных займов, предусматривало возможность обслуживания размещения таких займов только вне фондовой биржи.

Следовательно, для расширения возможностей по привлечению местными органами власти заемных ресурсов Национальный банк внес изменения в указанный документ и разрешил обслуживание депозитарием Национального банка таких операций.

Во-первых, определен порядок действий депозитария Национального банка, фондовой биржи, эмитента и депозитарных учреждений при размещении облигаций местных займов на фондовой бирже.

Во-вторых, урегулирован порядок взаимодействия депозитария Национального банка и фондовой биржи при обслуживании размещения облигаций местных займов.

В-третьих, внесены изменения в план балансовых счетов и перечень депозитарных проводок, благодаря чему размещение облигаций местных займов на фондовой бирже сможет отображаться в системе депозитарного учета.

Указанные изменения утверждены постановлением правления №70 от 25 июня 2018 к “Об утверждении изменений к положению о проведении депозитарной и клиринговой деятельности и обеспечения осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами Национальным банком Украины”. Они вступают в силу с 26 июня 2018 года.

По материалам РБК-Украина
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