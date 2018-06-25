Президент подписал закон, продлевающий отпуск военнослужащих

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (относительно не учета времени проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно).

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, сегодня этот закон поступил в парламент с подписью главы государства.

«На практике это приводит к тому, что военнослужащие вместо, скажем, 30 дней ежегодного основного отпуска, фактически получают 22-23 суток. Так же бойцы в зоне АТО, которые получают 10-дневный отпуск, фактически могут использовать лишь 6-7 дней, что приводит к нарушению их прав», – говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» позволят не включать во время основного ежегодного отпуска и краткосрочных отпусков в особый период время проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно.