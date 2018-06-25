Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 169 0

Президент подписал закон, продлевающий отпуск военнослужащих

Президент подписал закон, продлевающий отпуск военнослужащих

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (относительно не учета времени проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно).

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, сегодня этот закон поступил в парламент с подписью главы государства.

«На практике это приводит к тому, что военнослужащие вместо, скажем, 30 дней ежегодного основного отпуска, фактически получают 22-23 суток. Так же бойцы в зоне АТО, которые получают 10-дневный отпуск, фактически могут использовать лишь 6-7 дней, что приводит к нарушению их прав», – говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» позволят не включать во время основного ежегодного отпуска и краткосрочных отпусков в особый период время проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно.

По материалам Верховная Рада
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018