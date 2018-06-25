Гройсман рассказал о проблемах с "Доступными лекарствами" в регионах

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не во всех регионах граждане имеют доступ к программе бесплатных лекарственных средств “Доступные лекарства”.

Об этом он сказал в ходе расширенного совещания по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями.

“Когда мы обеспечили программу “Доступные лекарства”, то в одних областях у нас сотни аптек работают по этому, а в других областях только единицы. Это означает, что украинские граждане в зависимости, где они проживают, имеют неодинаковый доступ к бесплатному лечению”, – сказал Гройсман.

В этой связи он отметил, что центральной власти совместно с местными нужно “максимально широко” распространять программу “доступности лекарств”, чтобы дойти до маленького села.

В то же время он отметил, что за время функционирования программы “Доступные лекарства” более 21 млн рецептов выдано на получение бесплатных лекарств.