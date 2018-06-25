В Англии садовник выиграл почти 4 млн долларов в лотерею

Тридцатилетний англичанин выиграл 3 млн фунтов стерлингов (почти 4 млн долл) в лотерею.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Имя победителя – Джеймс Эванс, он работает садовником. Его 28-летняя подруга Джоджо Смит работает пекарем.

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Отмечается, что англичане уже успели потратить часть выигранных денег – пара приобрела две новенькие машины марки Mercedes.

Также на выигранные деньги они планируют приобрести дом своей мечты. Он находится на территории графства Корнуолл.

По словам победителя, сыграть в скретч-лотерею он решил после того, как услышал о том, что кто-то сорвал в неё большую сумму денег.