По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (18,332 млн и 26,071 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 23). Максимальный курс продажи доллара 26,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,13-26,14 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 69 активных заявок по доллару на сумму более 44,403 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,1600 – 10 000
26,1500 – 5 000
26,1500 – 5 055
26,1500 – 3 000
26,1400 – 1 000
26,1300 – 10 000
26,1200 – 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,1200 – 15 000
26,1200 – 20 000
26,1200 – 10 000
26,1200 – 100 000
26,1200 – 30 005
26,1200 – 5 000
26,1200 – 4 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1485 (предыдущий 26,1821)
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0923 (предыдущий 26,1320)
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.