По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (18,332 млн и 26,071 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 23). Максимальный курс продажи доллара 26,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,13-26,14 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 69 активных заявок по доллару на сумму более 44,403 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,1600 – 10 00026,1500 – 5 00026,1500 – 5 05526,1500 – 3 00026,1400 – 1 00026,1300 – 10 00026,1200 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,1200 – 15 000

26,1200 – 20 000

26,1200 – 10 000

26,1200 – 100 000

26,1200 – 30 005

26,1200 – 5 000

26,1200 – 4 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1485 (предыдущий 26,1821)

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0923 (предыдущий 26,1320)

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.