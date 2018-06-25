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Таможенники с начала года выявили 18,6 тыс. нарушений на 752 млн грн

Таможенники с начала года выявили 18,6 тыс. нарушений на 752 млн грн

За 5 месяцев 2018 года таможни Государственной фискальной службы выявили 18 600 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на общую сумму 752 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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Там также отмечают, что количество выявленных таможенных нарушений увеличилось на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По результатам оформленных протоколов таможенники насчитали 9,2 миллиарда гривен штрафов, в 2,7 раза больше, чем за первые 5 месяцев 2017 года.

«По почти 2,2 тыс. дел временно изъяты предметы правонарушений на сумму 266 млн. грн. Так, больше всего изъято промышленных товаров – на 123,4 млн. грн. Сумма изъятых продовольственных товаров составила 2,6 млн. грн., валюты – 39,8 млн. грн», – сообщают в ГФС.

По материалам hromadske.tv
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