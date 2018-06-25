Вступили в силу повышенные "зеленые тарифы" для домохозяйств

Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) о повышении на 0,75% “зеленых тарифов” для домохозяйств, которые введены в действие постановлением N359 от 23 марта 2017 года, вступило в силу вчера, 24 июня.

Документ после трех месяцев задержки опубликован в номере официального издания “Урядовий кур’єр”.

Как указано в обосновании изменений, коррекция тарифов связана с ростом курса евро.

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Предыдущее постановление НКРЭКУ, устанавливающее размеры “зеленых тарифов” для домохозяйств (N1609 от 29 декабря 2017 года), предусматривало увеличение на 4,5% также из-за роста курса евро.

Сообщалось, что приезд миссии Международного валютного фонда в Киев зависит от пересмотра внутренних тарифов на газ и достижения сбалансированного госбюджета.