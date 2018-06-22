День финансов, 22 июня: дороги станут уже, газ дешевле, а маршрутки заменят неолайнерами

Пятница, 22 июня. Становится меньше госслужащих, дороги желают сузить, а цены на газ снизить.

«Молотов» VS Ощадбанк. В ночь на 22 июня в Соломенском районе Киева неизвестные бросили «коктель Молотова» в помещение Ощадбанка. В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал.

Ширина — не наш метод. В Украине собрались сузить полосы движения в городах и селах с целью внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах. Напомним, сегодня в Украине ширина полос движения на дорогах составляет 3,5-3,75 метра в зависимости от их назначения.

Передавайте за багаж. Лоукостер Wizz Air запретил бесплатно брать с собой ручной багаж в салон самолета. Теперь для этого придется дополнительно покупать пакет Wizz Priority.

Ряды редеют. Президент Петр Порошенко заявил, что количество государственных служащих сократилось на 20% с 2015 года. При этом он подчеркнул, что Украина имеет сильный корпус госслужбы.

Первый в США. Шведский производитель автомобилей Volvo Cars Corp., владельцем которого является китайский концерн Geely, объявил об открытии своего первого завода на территории США. Инвестиции в завод составят порядка 1,1 млрд долл.

Экспорт в помощь. Украина может перейти с импорта на экспорт газа уже в ближайшие несколько лет. В таком случае тариф на голубое топливо снизится на 20-30%. Об этом во время “Часа вопросов к правительству” заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Неолайнеры вместо маршруток. Мининфраструктуры планирует до 2030 года полностью отказаться от современных украинских маршруток. Вместо них планируют запустить неолайнеры.

P.s.: Что общего между Гагариным, долларом и чаем?

Форум Finance.ua живет своей активной жизнью и продолжает предоставлять своим пользователям возможности заработка. Так, сегодня один из уважаемых форумчан под ником “tea” (“чай” с англ. – ред.) предложил довольно любопытный конкурс. Цель – угадать курс покупки доллара «Гагариным» 31 декабря 2018 года. Интересно, что весь конкурс состоит из 12 этапов. Подробнее о том, как можно заработать благодаря данной инициативе.