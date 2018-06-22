Межбанк: доллар к 26,24 понизили последние дни бюджетного периода

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, взлетевший в четверг относительно доллара на 17,05 коп., на торгах пятницы вырос на 6,65 коп., оказавшись на уровне 26,23 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 июня с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,28 UAH/USD «виртуально», без сделок.

К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,22/26,27, а спустя 20 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,23/26,26 UAH/USD.

С 10.41 СКВ возобновила снижение более низким темпом, начав с отметки 26,23/26,25, которую около 10.55 сменили более низкие уровни – 26,22/26,24 UAH/USD, спровоцировавшие появление на рынке регулятора, анонимно инициировавшего скупку «лишнего» доллара с платформы Matching. Это остановило цены на отметке 26,22/26,24 UAH/USD, и, не исключено, на межбанк поспешили нерезиденты, отложившие скупку доллара с 18-20 июня из-за высокой его цены.

Вероятное появление на рынке «варягов», составивших конкуренцию НБУ приподняло курс «американца» на межбанке по состоянию на 11.20 до уровня 26,23/26,25, а спустя час доллар стоил уже 26,23/26,25 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 13.00, когда начался перерыв на обед, сопровождаясь более низкими курсами СКВ (26,23/26,25 UAH/USD).

С 14.15 на пустеющем рынке единичные продажи доллара возобновили его поэтапную («порционную») коррекцию, затянувшуюся до 15.40 Киева, когда «американец» консолидировался на отметке 26,20/26,22 UAH/USD, не покидая ее до самого финиша сессии.

Торги валютного межбанка 22 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,20/26,22 UAH/USD).

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,23 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,230 / 26,250

евро – 30,523/ 30,544

российский рубль – 0,4157 / 0,4163

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1652 / 1,1653

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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