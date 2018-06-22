Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 490 0

Правительство внесет предложения относительно достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС – Насалик

Правительство внесет предложения относительно достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС – Насалик

В июле правительство Украины планирует внести правовой акт относительно достройки и финансирования 3-го и 4-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на международной конференции высокого уровня по развитию сектора электроэнергетики Украины в пятницу в Брюсселе.

«Сообщу вам инсайдерскую информацию. В следующем месяце Кабмин внесет правовой акт о функционировании и завершении третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС», – сказал министр энергетики.

Он подчеркнул, что это обеспечит все перспективы по достройке этих энергоблоков в рамках соответствующего проекта по созданию энергетического моста Украина-ЕС.

«Я думаю, что этот ядерный объект после ввода в эксплуатацию обеспечит не только надежную работу энергосистемы Украины, но и энергосистемы Европы в том числе при полной интеграции», – убежден Насалик.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018