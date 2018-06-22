Правительство внесет предложения относительно достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС – Насалик

В июле правительство Украины планирует внести правовой акт относительно достройки и финансирования 3-го и 4-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на международной конференции высокого уровня по развитию сектора электроэнергетики Украины в пятницу в Брюсселе.

«Сообщу вам инсайдерскую информацию. В следующем месяце Кабмин внесет правовой акт о функционировании и завершении третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС», – сказал министр энергетики.

Он подчеркнул, что это обеспечит все перспективы по достройке этих энергоблоков в рамках соответствующего проекта по созданию энергетического моста Украина-ЕС.

«Я думаю, что этот ядерный объект после ввода в эксплуатацию обеспечит не только надежную работу энергосистемы Украины, но и энергосистемы Европы в том числе при полной интеграции», – убежден Насалик.