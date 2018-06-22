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Как узнать настоящую стоимость кредита «под 0%» — советы банкира

Продавцы часто устраивают акции, под которые покупатель действительно может получить кредит с нулевой переплатой и процентами: в данном случае банк и продавец договариваются между собой об уплате процентов, а для покупателя такая покупка в кредит действительно будет без переплат.

Об этом рассказал Константин Кошеленко, заместитель председателя Правления банка «Форвард» в ходе онлайн-интервью в «ЛИГАБизнесИнформ», отвечая на вопрос о возможности получить кредит «под 0%» или с символичной переплатой.

Банкир подчеркнул, что после принятия летом 2017 года Закона о потребительском кредитовании условия и тарифы банков стали более прозрачны и понятны. Каждому заемщику в обязательном порядке выдается так называемый паспорт потребительского кредита. Он должен содержать информацию о переплате, процентах, комиссии, процентной ставке.

«Если вы соблазнились на кредит, который подписан с ноликом, либо словом «рассрочка» — внимательно посмотрите на такие тарифы. Если вы видите, что ставка там символическая (ежемесячная или годовая), как правило, используется одна сотая процента, то это действительно ноль и вы можете понимать, что переплата там незначительная», — пояснил банкир.

Кошеленко отметил, что при выдаче займа клиент и сам может посчитать, какова будет переплата за товар в случае покупки его в кредит. «Возьмите сумму ежемесячного платежа, который указан, и умножьте на количество месяцев — вы увидите полную сумму, которую должны будете заплатить. А после этого сравните со стоимостью товара – с ценником, который на нем висит. Для вас будет очевидна разница в переплате», — пояснил зампредправления банка «Форвард».

По материалам Лига закон
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