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WIZZ AIR ввел плату за перевозку ручной клади в салоне самолета

WIZZ AIR ввел плату за перевозку ручной клади в салоне самолета

Лоукостер Wizz Air запретил бесплатно брать с собой ручной багаж в салон самолета. Теперь для этого придется дополнительно покупать пакет Wizz Priority.

Его можно приобрести, бронируя билеты на сайте или через Wizz Air Call Center, за 5-10 евро, или же в аэропорту за 25 евро.

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Без услуги Wizz Priority ручная кладь будет перевозиться в багажном отсеке самолета. Зато, покупая “приоритетный” пакет, пассажиры смогут взять с собой в салон два багажа с габаритами: 55×40×23 см до 10 кг и 40×30×18 см. Дополнительным багажом может быть ноутбук, сумка с фотоаппаратом или рюкзак.

Кроме того, Wizz Priority дает право первыми выбрать места в салоне самолета. Но он не дает никаких преимуществ при регистрации в аэропорту и прохождении паспортного контроля.

По материалам ТСН
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