Межбанк: доллар понизили попытки бизнеса успеть к закрытию бюджетного периода

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,25/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения сменившегося накануне настроения на рынке гривневого ресурса, где пролонгировалось сжатие ликвидности.

Об этом поведал по нынешним меркам ненамного понизившийся, с уровня 53 888,5 млн гривен к отметке 53 103,4 млн гривен, объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы, намекая на реальную вероятность пролонгации вернувшегося накануне «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке.

Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся накануне размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 3 809 млн гривен.

К 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» откатились к 26,22/26,27 UAH/USD. «Начали пятницу со снижения, помня о бюджетном периоде», – был кратким наш консультант.

На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ. Ликвидность низкая.

На 10.28, в целом повторяя сюжет предыдущей сессии, котировки безналичного «американца» замедлили откат, сузив спред до уровня 26,22/26,27 UAH/USD.

Спустя 14 минут, на 10.42, цена безналичного доллара на межбанке консолидировалась на цифре 26,23/26,25 UAH/USD. Текущая ликвидность сделок оставляет желать лучшего, равновесие спроса и предложения.

По состоянию на 10.56 Киева котировки безналичного доллара на межбанке под влиянием возобновившихся продаж снова понизились к 26,22/26,24 UAH/USD, провоцируя регулятора на появление там со своим «долларовым пылесосом».

До 11.05 цена СКВ не покидала эту цифру, явно поджидая НБУ с «заливкой» гривны, необходимой бизнесу для бюджетных платежей.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,250 / 26,285

евро – 30,408 / 30,448

российский рубль – 0,4116 / 0,4126

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1652 / 1,1654

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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