Украинцы смогут подавать судебные заявления в электронной форме – эксперт

В начале июня в 18 украинских судах начала работать система “Электронный суд”. Хотя нововведение пока что запустили только в тестовом режиме, юристы уже пророчат ему перспективное будущее, пишет Сегодня.

Системы электронных судов давно работают во многих странах мира, но до Украины новшество все никак не доходило, а власти мотивировали такие задержки нехваткой финансирования. Но вот, 4 июня сразу 18 отечественных судов начали тестировать Единую судебную информационно-телекоммуникационную систему (ЕСИТС) – “Электронный суд”.

Система запустилась в судах Киева, Одессы, Винницы, и даже в Донецком апелляционном административном суде (в настоящее время работает в г. Краматорске).

Главное новшество электронного суда – это возможность подавать иски в онлайн режиме. Также можно отправлять копии документов участникам судебного дела, получать судебные решения, повестки и другие документы в электронном виде.

Правда, для того, чтобы воспользоваться этими привилегиями, нужно сначала обзавестись цифровой подписью и почтовым ящиком на домене mail.gov.ua.

“Система “Электронный суд”, безусловно, является позитивным изменением в национальном судопроизводстве. Главным ее нововведением является переход к ведению судебных дел в электронной форме, что должно существенно ускорить процесс правосудия. В условиях полноценного функционирования системы суды разных инстанций больше не будут пересылать между собой материалы дел по почте. Фактически при подаче апелляционной (кассационной) жалобы по делу соответствующий суд (судья) будет получать доступ к материалам соответствующего дела и иметь возможность немедленно, или хотя бы в установленные процессуальными кодексами сроки, принимать решение касательно открытия апелляционного (кассационного) производства и приступать к рассмотрению дела”, – поясняет принципы функционирования новой системы Юрий Мосунов, юрист ЮФ Evris.

Также юрист отметил, что эта система поможет устранить процессуальные злоупотребления, когда судебные заседания откладывались по причине того, что у одной стороны отсутствовала возможность ознакомиться с материалами за день-два до заседания.