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Разработана ИИ-система анализа результатов 3D-сканирования пациентов

Разработана ИИ-система анализа результатов 3D-сканирования пациентов

На текущий момент сравнение трёхмерных медицинских результатов сканирования пациентов представляет собой определённую проблему для докторов.

Чтобы выявить изменения, может потребоваться 2 часа или даже больше времени. В результате, хирургам иногда приходится возвращать пациентов в операционную, если удаление опухоли не увенчалось полным успехом во время первой операции.

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Решить эту проблему при помощи технологий искусственного интеллекта предлагают исследователи из MIT.

Они разработали алгоритм машинного обучения, который может анализировать результаты 3D-сканирования в 1000 раз быстрее, чем раньше.

Благодаря этому можно изучать изменения почти в режиме реального времени, обработка занимает менее секунды на ПК с быстрой графической картой.

Благодаря такому алгоритму хирурги могут оценивать эффективность операции ещё в процессе её проведения.

На текущий момент исследователи из MIT сосредоточились на сканировании мозга, но эта же технология может использоваться и для анализа результатов сканирования лёгких или любого другого органа, где быстрый анализ может облегчить жизнь как врачам, так и пациентам.

По материалам ITC.ua
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