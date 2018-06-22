Разработана ИИ-система анализа результатов 3D-сканирования пациентов

На текущий момент сравнение трёхмерных медицинских результатов сканирования пациентов представляет собой определённую проблему для докторов.

Чтобы выявить изменения, может потребоваться 2 часа или даже больше времени. В результате, хирургам иногда приходится возвращать пациентов в операционную, если удаление опухоли не увенчалось полным успехом во время первой операции.

Читайте также: Искусственный интеллект создал первый фильм

Решить эту проблему при помощи технологий искусственного интеллекта предлагают исследователи из MIT.

Они разработали алгоритм машинного обучения, который может анализировать результаты 3D-сканирования в 1000 раз быстрее, чем раньше.

Благодаря этому можно изучать изменения почти в режиме реального времени, обработка занимает менее секунды на ПК с быстрой графической картой.

Благодаря такому алгоритму хирурги могут оценивать эффективность операции ещё в процессе её проведения.

На текущий момент исследователи из MIT сосредоточились на сканировании мозга, но эта же технология может использоваться и для анализа результатов сканирования лёгких или любого другого органа, где быстрый анализ может облегчить жизнь как врачам, так и пациентам.