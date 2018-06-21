Межбанк: доллар к 26,30 уронили бюджетный период и рост притока СКВ из-за рубежа

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 2,95 коп., на торгах четверга вырос на 17,05 коп., оказавшись на уровне 26,30 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 21 июня с уровней предыдущего закрытия 26,36/26,40 UAH/USD «виртуально», без сделок.

К 10.10, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,28/26,33, а спустя 20 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,30/26,32 UAH/USD.

С 10.55 СКВ возобновила снижение более низким темпом, начав с отметки 26,29/26,31 UAH/USD, которую не покидала до 11.15 Киева. В указанный час на межбанке появились системные игроки, объемные продажи которых уронили доллар к 26,27/26,29 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до 13.08 Киева, когда, собираясь на обеденный перерыв, доллар немного растянул спред: 26,27/26,29 UAH/USD. Судя по всему, НБУ, анонимно присутствовавший на рынке, поддерживая СКВ покупками с платформы Matching, после 13.30 покинул его. Об этом дало понять стартовавшее с 13.35 на межбанке «порционное» снижение доллара, который на низколиквидных продажах поэтапно понизился до 26,25/26,28 UAH/USD, не покидая эту отметку до самого финиша сессии.

Торги валютного межбанка 21 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,25/26,28 UAH/USD).

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,30 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,250 / 26,285

евро – 30,297 / 30,335

российский рубль – 0,4116 / 0,4124

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1594 / 1,1596

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке

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