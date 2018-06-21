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"Укроборонпром" передаст Фонду госимущества 30 непрофильных предприятий

"Укроборонпром" передаст Фонду госимущества 30 непрофильных предприятий

“Укроборонпром” передаст в сферу управления Фонда госимущества 30 предприятий концерна, не привлеченных к производству военной продукции.
Об этом сообщает сайт концерна.

“На основании проведенного анализа деятельности участников “Укроборонпрома” определена группа предприятий, основное производство которых на сегодня – это гражданская продукция. Они входят в состав Концерна, однако не задействованы в производстве ВВТ. Было бы логичным передать эти предприятия в управление Фонда госимущества, который имеет более эффективные механизмы для их финансового оздоровления, или же для приватизации”, – отметил генеральный директор “Укроборонпрома” Павел Букин.

Речь идет об около 30 предприятиях, которые не имеют активного производственного цикла, не привлечены к производству военной продукции и выполнению стратегических задач в оборонной сфере.

Приватизация непрофильных предприятий станет одним из элементов структурной реорганизации управленческого звена Концерна, которую должны завершить к 3 июля 2018 года, и корпоратизации его предприятий. Ожидается, что вхождение инвестиций в предприятия увеличит их производственные мощности. В то же время, в “Укроборонпроме” отмечают важность локализации производств на территории Украины.

По материалам УКРИНФОРМ
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