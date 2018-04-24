Банки начали активнее "стучать" на своих клиентов Нацбанку

В I квартале 2018 года коммерческие банки отправили в Госслужбу финансового мониторинга информацию о более чем 2 млн подозрительных операций своих клиентов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких сообщений увеличилось на 22,7%, подчитали в Нацбанке.

Стала ли тому причиной имплементация риск-ориентированного подхода, или банки попросту опасаются санкций со стороны регулятора за нарушения порядка проведения первичного финмониторинга – неясно. Равно как и нет информации о суммарном объеме подозрительных операций, а также их сути.

Впрочем, учитывая солидные штрафы, которые в последнее время регулятор выписывает своим подопечным, можно предположить, что старательность банкиров объясняется вовсе не участившимися случаями финансовых нарушений украинцев. А более строгим контролем за операциями.

В пресс-службе Нацбанка также подсчитали, что сначала года направили в правоохранительные органы 18 писем, в которых сообщили о подозрительных операциях клиентов 21 банка на сумму свыше 6,3 млрд грн., $80,5 млн, и €7,7 млн. Какова суть подозрений Госфинмониторинга, в НБУ не уточняют.