В Европарламенте поддерживают миллиардную помощь Украине – проект доклада

Профильный комитет Европарламента поддерживает предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза объемом в один миллиард евро.

Об этом говорится в проекте доклада комитета ЕП по вопросам внешней торговли, который будет обсужден во вторник.

В заседании комитета примет участие министр финансов Украины Александр Данилюк, который 24-25 апреля находится в Брюсселе с визитом.

«Принять позицию в первом чтении, учитывая предложения Еврокомиссии», – говорится в проекте доклада, автором которого является польский парламентарий Ярослав Валенса.

В начале марта Еврокомиссия утвердила и внесла предложение относительно запуска новой (четвертой) программы макрофинансовой помощи Украины объемом до 1 млрд евро с целью экономической стабилизации и проведения структурных реформ.

Все транши финансовой помощи могут быть выплачены после выполнения украинской стороной определенных условий, включая имплементацию экономических реформ и принятие дальнейших шагов по интенсификации борьбы с коррупцией.