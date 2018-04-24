Кредитная карта «Максимум» от Альфа-Банка стала победителем премии FinAwards 2018

Учредители этой премии, ведущие финансовые сайты страны – Finance.ua и Минфин – совместно с пулом экспертов определяли лучших банкиров текущего года в 14 номинациях.

«Максимум» от Альфа-Банка стала победителем в категории «лучшая кредитная карта mass».

Победителя выбирали среди девяти лучших mass-карт, доступных новым клиентам в разных банках. В их числе – Кредитная Карта «Запасочка» от Банка Глобус, Card Blanche White от Идея Банка, Golden dream от Конкорд Банка, Weekend Card от ТАСкомбанка, «Выручалка max» от Форвард Банка, «Свободные Наличные» от Банка Кредит Днепр, «Универсальная» от ПриватБанка, Mastercard World от Кредит Агриколь Банка и «Максимум» от Альфа-Банка.

Победитель – «Максимум» – это карта с кредитным лимитом в размере от 500 до 200 тыс гривен, льготным периодом в 55 дней и кэшбеком до 5%. Она дает возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой от Альфа-Банка при покупке практически любых товаров, а также кредитными каникулами, которые предоставляются дважды в год сроком на месяц.

Все это, по мнению жюри, делает «Максимум» лучшей кредитной картой на рынке в сегменте массового потребителя.

Церемония награждения проходила в инновационном парке Unit City, где присутствовали топ-менеджеры ведущих украинских банков и финансовых компаний.

Награды победителям вручали Иван Евтушенко, директор компании Treeum, в которую входят «Минфин» и Finance.ua, а также глава украинского представительства Международной финансовой корпорации IFC Елена Волошина.