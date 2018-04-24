Минрегион изменит требования к энергоэффективности учебных заведений

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства собирается утверждать новые строительные нормы. В них будут прописаны требования к энергоэффективности школ и детских садов, расположенных как вне жилых домов, так и встроенных в них. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что в большинстве учебных заведений до сих пор окна заклеивают на зимний период поролоном, а дети занимаются в верхней одежде. Это приводит, по его мнению, к высокому уровню заболеваемости. В соответствии с новыми строительными нормами все планировочные и технологические решения должны обеспечивать оптимальный уровень энергозатрат в строительстве и эксплуатации зданий учебных учреждений.

Парцхаладзе сказал, что строительные нормы обязывают оборудовать системы теплоподачи устройствами, которые будут автоматически регулировать тепловую мощность. Также оградительные конструкции должны планироваться с учетом наличия теплозащитных свойств. Так удастся выйти на оптимальное потребление тепловой энергии.

Также замминистра считает, что эти нормы будут обеспечивать комфортное пребывание детей в школах и садах, и позволят сэкономить средства на энергоресурсах. Замминистра сказал, что новые нормы будут утверждены в ближайшее время.