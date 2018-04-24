В ликвидируемые банки в марте поступило 904 миллиона - Фонд гарантирования

Сумма поступлений в ликвидируемые банки за март 2018 года составила 903,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«В течение марта на счета ликвидируемых банков поступило 903,6 млн грн. Из них наибольшая сумма – 495,4 млн грн получена от продажи активов ликвидируемых банков», – говорится в сообщении.

Еще 262,7 млн грн поступило от погашения ценных бумаг, 135,5 млн грн – от погашения кредитов заемщиками и 10,0 млн грн получено в качестве арендной платы.

В разрезе банков статистика поступлений от реализации активов выглядит так: 189,3 млн грн поступило АО «Банк «Финансы и кредит»; 52,6 млн грн – в ПАО «ПтБ»; 46,0 млн грн – в АО «Дельта Банк».

Средства, полученные от управления и продажи активов неплатежеспособных банков направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков. В целом, по итогам первого квартала этого года, поступления в ликвидируемые банки составили 3 260,5 млн грн: 2 354,4 млн грн получены от продажи активов; 438,5 млн грн – от погашения кредитов; 438,3 млн грн – от погашения ценных бумаг; 29,3 млн грн – от аренды.