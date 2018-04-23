Самым важным для Украины является земля и люди - бывший премьер-министр Польши

Формула успеха – это деньги и люди, которые правильно их тратят.

Об этом заявил Казимеж Марцинкевич, бывший премьер-министр Польши (2005-2006), депутат Сейма Польши трех созывов во время “Национального форума депутатов местных советов”.

“Земля – это ваше благополучие, ваше развитие и ваше будущее”, – сказал политик.

По словам политика, сейчас в Польше работает более 200 тысяч молодых людей в секторе экономики, которые занимаются сервисом и сервисными услугами.

“Молодые люди притягивают инвестиции, притягивают деньги. Почему? Потому что у них есть хорошее образование и иностранные языки. Такие люди готовы и могут притягивать инвестиции, людей и деньги”, – подчеркнул Марцинкевич.

“Меня называют премьером Yes, yes,yes (Да, Да, Да), потому что в свое время я всегда говорил “да,да,да” в переговорах с Германией, Францией и т.д. И я стал победителем, я выиграл 67 млрд евро поступлений в польский бюджет и эти деньги поменяли Польшу”, – рассказал бывший премьер.

По словам Марцинкевича, важно инвестировать деньги, но не деньги меняют мир, а люди. Люди, которые будут правильно использовать деньги.

“Формула успеха – это деньги – инвестиции, люди,которые правильно тратят эти деньги и регуляторные нормы – понятная правовая среда. Для Украины я бы использовал еще одно – земля. Ваша земля – это ваше благополучие, ваши деньги, ваше развитие и ваше будущее”, – заявил польский политик.

Казимеж Марцинкевич напомнил о том, что 20 лет назад работа с Парижем, Берлином, Варшавой помогла становлению Польши в Европе.

“Я не очень знаю вашу страну, но знаю что у вас есть земля, много земли, которая играет большое значение в вашем будущем. Наши отношения, между Украиной и Польшей очень важны для нашего государства, нашего будущего, нашего развития”, – резюмировал депутат.

Напомним, что на следующие выборы в ОТГ в 17-ти областях Украины, которые состоятся 29 апреля, Аграрная партия зарегистрировала более 600 кандидатов.