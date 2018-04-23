День финансов, 23 апреля: рост цен на квартиры, газ и прогноз о снижении курса гривны

Понедельник, 23 апреля. С весной растет не только зелень, но и количество обысков. А также цены на квартиры и газ.

Рост цен на квартиры. Цены на первичном рынке жилья в Украине в январе-марте 2018 года выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, на вторичном рынке – на 4,3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат). По данным ведомства, самый большой рост цен на первичном рынке жилья наблюдался на однокомнатные квартиры.

Рост цен на газ. “Нафтогаз Украины” с мая увеличит цену на газ. Пока только для промпотребителей. Так, с 1 мая 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 5,5% (на 472,8 грн) по сравнению с апрелем – до 9 тыс. 142,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Растет стоимость Brexit. Счет Лондона за Brexit может быть выше. Так, реальный размер счета за выход Британии из ЕС может быть на 7 млрд фунтов стерлингов (около 10 млрд долларов) выше предварительных расчетов, уверяют в Национальном офисе аудита.

Растут требования МВФ. Международный валютный фонд решил пересмотреть главные принципы борьбы с коррупцией. Теперь при кредитовании стран будет учитываться оценка коррупционных рисков. Эти изменения предусматривают более систематическое, непредвзятое, действенное и беспристрастное взаимодействие с государствами-членами.

Рост трат Газпрома? Если верить источникам издания “Ведомости”, “Газпром” планирует построить крупный газоперерабатывающий завод, объединенный с газохимическим производством, стоимостью 20 миллиардов долларов. В случае реализации проекта он может стать вторым по величине расходов среди всех инвестпроектов Газпрома после газопровода “Сила Сибири” (55 млрд долларов).

Рост количества обысков. Украинские правоохранительные органы с наступлением весны все чаще начали устраивать обыски у компаний и организаций. Сегодня представители СБУ решили заглянуть в “Мотор Сич”. В связи с обысками на биржах даже были приостановлены торги акций “Мотор-Сичи”. Отметим, это уже не в первый раз. В июле 2017 года на заводе прошли обыски из-за растрат. Кстати, за последние два года в судебном реестре было опубликовано всего около тысячи дел об обысках. По 500 дел на каждый год. Вероятнее всего, это объясняется тем, что не все решения об обыске публикуются сразу.

Рост курса гривны в 2018 году: быть или не быть? Международное рейтинговое агентство S&P откорректировало свои ожидания по курсу гривны. Если ранее агентство ожидало, что курс гривны будет оставаться стабильным на уровне 27,5 грн/$1, то теперь рассчитывает на его ослабление. Отметим, что в отношении инфляции агентство незначительно ухудшило ее оценку на этот год – с 8,7% до 8,9%, но улучшило на два последующих – соответственно с 8% и 7,5% до 7,5% и 7%.