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В США назвали условия, при которых снимут санкции с российского "Русала"

В США назвали условия, при которых снимут санкции с российского "Русала"

Минфин США может снять санкционные ограничения с российского алюминиевого гиганта “Русала”, если основной владелец компании Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию. Это следует из заявления департамента казначейства США OFAC, который обеспечивает экономические и торговые санкции.

Дерипаска сейчас контролирует 48,13% “Русала”. Он мог увеличить долю до 56,88% после конвертации 8,75% акций “Русала”, принадлежащих Glencore, но Glencore сразу после введения санкций отказалась от сделки.

“Путем для Соединенных Штатов по освобождению от санкций является лишение или прекращение контроля Олега Дерипаски над “Русалом”, – следует из пояснений OFAC.

Как сообщали ранее СМИ, из-за санкций “Русал” объявил форс-мажор. Акции российской компании заметно упали. За первые дни после введения санкций сам Дерипаска потерял более 2 миллиардов долларов.

В целом санкции против “Русала” привели к рекордному росту цен на алюминий в мире. Российская компания производит до 10% всего алюминия на мировом рынке.

По материалам Сегодня
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