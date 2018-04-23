Поляки думают над инвестициями в украинский углепром

В Украине есть все необходимые условия, чтобы проекты по добыче угля были экономически выгодными, — заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время встречи с представителями польской компании FASING, передает пресс-служба Минэнергоугля.

Как отмечается в сообщении по итогам встречи, анализируя ситуацию по поставкам угля на ТЭС Украины, министр отметил собеседникам, что на сегодня осуществляется перевод отечественных энергоблоков на сжигание угля газовой группы, поскольку все запасы антрацита остались на временно оккупированной территории Украины.

При этом чиновник отметил, что проблем с запасами угля газовой группы нет, шахты имеют необходимые производственные запасы. В то же время они нуждаются в модернизации и современном горно-шахтном оборудовании.

Насалик проинформировал поляков о планах по внедрению инвестиционных проектов по открытию новых лав, и, по его словам, на сегодня уже утверждены 6 инвестиционных проектов, реализация которых якобы будет способствовать обеспечению Украины углем.