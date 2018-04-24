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IFC поможет Украине с неработающими кредитами госбанков

IFC поможет Украине с неработающими кредитами госбанков

Международная финансовая корпорация (IFC, входит в группу Всемирного банка) готова помочь Украине в решении проблемы неработающих кредитов в государственных банках. Такое заявление сделали представители Корпорации во время встречи с министром финансов Александром Данилюком в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на Минфин.

“Вице-президент Корпорации Джорджина Бейкер отметила успешное сотрудничество ”Укргазбанка“ с IFC и предложила экспертную помощь Корпорации в решении проблемы неработающих кредитов в государственных банках”, — говорится в сообщении Минфина.

Кроме того, исполнительный директор IFC Стефани фон Фриденбург добавила, что для успешного развития банковского сектора в Украине необходимо решить проблему неработающих кредитов и ввести современное корпоративное управление в государственных банках, где пока нет работающих наблюдательных советов.

Напомним, в конце марта Верховная Рада не поддержала законопроект о № 7180 об особенностях управления государственными банками, который является стратегически важным для реформы финансового сектора.

По материалам УНН
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