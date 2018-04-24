Антикоррупционеры уличили Администрацию морпортов в растрате сотен миллионов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование против бывших руководителей Администрации морских портов Украины и предпринимателей.

Правоохранительные органы выявили нарушения, которые свидетельствуют о присвоении замначальником одесского филиала АМПУ и другими бывшими руководителями предприятия, а также тремя предпринимателями суммы в 247 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

19-20 апреля завершено расследование и открыт доступ к материалам дела для ознакомления. В результате расследования удалось выяснить, что должностные лица организовали схему, в соответствии с которой вступили в сговор с частными лицами. Это позволило осуществить хищения на сумму 247 млн грн.

Эти средства поступали из бюджета на дноуглубительные работы на подходных каналах и акваториях Бердянского и Мариупольского морских портов. Следователи НАБУ и САП обнаружили антиконкурентные действия, в результате которых на тендерных торгах была обеспечена победа заранее определенной коммерческой компании. Также было выявлено завышение стоимости работ.

По результатам расследования следователи сделали вывод, что государству нанесен ущерб в 247 млн грн. Данная сумма подтверждена судебно-экономической экспертизой и другими материалами дела.