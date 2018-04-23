Кредитная карта Global Auto Card от ОТР Банка — победитель премии FinAwards 2018

19 апреля состоялась церемония награждения лучших банков Украины в рамках FinAwards 2018. Карта Global Auto Card от ОТП Банка победила в категории «Лучший ко-бренд проект».

В номинацию были заявлены 13 ко-бренд проектов от 6 банков. В итоге в ТОП-3 вошли карты «Wargaming» от Альфа Банка, Vodafone Bonus Card и Global Auto Card от ОТП Банка.

Победитель – Global Auto Card — это, прежде всего, карта для автомобилистов. Она возвращает на карту держателя до 10% кешбека за расходы на топливо в любой из сетей АЗС и дает дополнительную 1 гривну скидки на каждом литре бензина или дизеля, купленном на «ОККО» (0,3 гривны – на литре газа).

Карта предусматривает круглосуточный «водительский» консьерж-сервис: эвакуатор, экстренный подвоз топлива, подогрев замков и ряд других услуг для автолюбителей.

«Кобренд — перспективное направление, когда у обоих партнеров есть единое понимание ценности клиента. Благодаря объединению ценностей банка и, например, авиакомпаний или заправочных станций и т.д., продукт для клиентов улучшается на 100%. Очень часто, когда говорят о системах лояльности, почему-то упоминают только бонусы и скидки. Но, по нашему мнению, именно кобренд предоставляет возможность для расширения лояльности. Подобный продукт становится уникальным, его нельзя заменить ничем другим», — рассказал член правления ОТП Банк, возглавляющий розничный бизнес, Владимир Мудрый на церемонии вручения FinAwards 2018.

Всего в конкурсе 14 номинаций. Среди них — самый устойчивый, самый «цифровой» и самый комфортный банки.

Кульминацией церемонии стало вручение премии «Банкир года». Церемония награждения FinAwards 2018 проходила в инновационном парке Unit City, где присутствовали топ-менеджеры ведущих украинских банков и финансовых компаний.

Награды победителям вручали Иван Евтушенко, директор компании Treeum, в которую входят Finance.ua и «Минфин», а также глава украинского представительства Международной финансовой корпорации IFC Елена Волошина.